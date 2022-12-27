قناة النهار وزير العدل يكشف الأملاك العقّارية الضخمة التي تمّ إسترجاعها بقلم قناة النهار نشر في 27 ديسمبر 2022 - 15:33 وزير العدل شارك غرِّد أرسل 108 0 وزير العدل يكشف الأملاك العقّارية الضخمة التي تمّ إسترجاعها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/U0hcJ اقرأ أيضا زهرة: يما ماقطعتش اليأس.. 7 سنين وهي ترضع فيا من صدرها قناة النهار 21 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر مجتمع: خلطات توابل خاصة بالأطباق التقليدية الجزائرية .. مشروع عبير للأسترزاق قناة النهار 20 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر بختة مريضة باركنسون تناشد القلوب الرحيمة.."أنقذوا حياتي حبّيت نبرا ونصلي صلاتي" قناة النهار 16 ديسمبر نصر الدين قمريش: العلم والتكنولوجيا غائبة عندنا وعلينا فتح الباب أمام الصحافة للترويج "للشان" قناة النهار 24 ديسمبر الغموض يخيم على أسواق السيارات المستعملة في آخر أنفاس سنة 2022 قناة النهار 24 ديسمبر "وزير التجارة للنهار :" الطريق العابر للصحراء و الطريق بين تندوف الزويرات الموريتانية شريان إقتصادي قناة النهار 23 ديسمبر باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة قناة النهار 18 ديسمبر زين عامر: ميسي عاد للحياة وقدم كل شيء في المباراة وسيكون خليفة مارادونا قناة النهار 13 ديسمبر