وزير العدل يلتقي مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

التقى اليوم ، لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، بالدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. بطلب منه، وذلك على هامش الملتقى العلمي الذي ينعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

تناول الطرفان واقع التعاون مابين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ودراسة سُبل وآليات تفعيله لاسيما من حيث تبادل الخبرات والتكوين.

للعلم فإن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية تختص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب. في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة. وتُعد اليوم من أهم الصروح العلمية الأمنية في العالم العربي