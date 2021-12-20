وزير العدل ينتخب لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت وزارة العدل، عن إجراء إنتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين. كما سيقوم وزير العدل بتأدية واجبه الإنتخابي لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

وحسب بيان للوزارة، فإن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي سيقوم بالمحكمة العليا بأداء واجبه الإنتخابي، على غرار زملائه القضاة. إدراكا منه لأهمية الحدث الذي يؤسس لمرحلة جديدة يتبوء فيها القضاء مكانته كسلطة مستقلة.

وأوضح البيان، أن العملية جاءت عملا بأحكام المادتين 180 و224 من دستور الفاتح نوفمبر 2020. حيث يقوم قضاة الجمهورية اليوم الإثنين بانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء بمقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا.

للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء يرأسه رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى أنه يتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم. والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم.

كما قرر المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الإنتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور. وهي العملية التي سجلت ترشح 142 قاضيا. وهو عدد غير مسبوق يدل على وعي القضاة بأهمية هذه المرحلة والدور المحوري لهذا المجلس.

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دراسة مشروع تمهيدي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

كما تم خلال إجتماع الحكومة الفارط، دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص الذي يندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 (المواد 180، 181، و182) حيز التنفيذ، يأتي لتكريس إلتزام رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها، التي يضمنها الـمجلس الأعلى للقضاء. ويترجم هذا الضمان بالفعل من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها. وبغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة المهام الـموكلة إليها استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها.

كما يضع مشروع هذا النص ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء الـمجلس ويحدّد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الـموسعة في مجال: 1) ـ تعيين القضاة وتسيير مسارهم الـمهني. 2) ـ احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة. 3) ـ وكذا حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم.