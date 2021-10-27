وزير العدل ينصب فوج عمل لتكييف القوانين مع الوضع الإقتصادي

قام وزير العدل عبد الرشيد طبي، بتنصيب فوج عمل لإقتراح تكييف الأحكام القانونية والإجرائية مع الواقع الإقتصادي.

وأوضح بيان لوزارة العدل، أن فوج العمل يضم قضاة من المحكمة العليا وإطارات سامية وباحثين وأساتذة جامعيين ومختصين في قانون الأعمال.

وسلم وزير العدل رسالة للأعضاء تتضمن المحاور الأساسية التي تدور حولها موضوع الأشغال.

وأشار البيان، إلى أن الأعضاء يمتلكون حق اقتراح مواد قانونية جديدة تصب في مسعى السلطات العمومية المتعلقة بتكييف القوانين مع الوضع الإقتصادي.

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