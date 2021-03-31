وزير العدل ينقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة 8 أشخاص ببجاية

نقل وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلات الضحايا الثمانية الذين انتشلوا جثثهم اليوم الأربعاء.

وعقب الحادثة تنقل وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي مرفوق بكل من وزير الداخلية، كمال بلجود، ووزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي.

أين امر وزير العدل حافظ الاختام بفتح تحقيق في الحادثة.

هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إنتشال جثث 8 أشخاص غرقوا داخل محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير ببجاية.