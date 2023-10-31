وزير العدل يهنئ الجزائريين بالذكرى 69 لإندلاع الثورة التحريرية

هنأ عبد الرشيد طبيّ وزير العدل، حافظ الأختام، الشعب الجزائري، بمناسبة إحياء الذكرى (69) لإندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وجاء في تهنئة وزير العدل “تحلُّ على بلادنا يوم الفاتح نوفمبر سنة 2023، الذكرى (69) لإندلاع الثورة التحريرية المباركة. وهي مناسبة نستحضر فيها، بكل فخر وإعتزاز، عزيمة الرجال وهمم الأبطال. الذين خاضوا الكفاح المسلح ضد الاستعمار من أجل نيل الحرية والاستقلال مقدمين أنصع صور التضحية والفداء والولاء للوطن”.

وقال وزير العدل “في هذه المناسبة الخالدة، نترحم بكل إجلال وخشوع .على الشهداء الغرّ الميامين الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية. في سبيل إسترجاع السيادة الوطنية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يشملهم من فيض رحمته ومغفرته. ويسكنهم حسن الجوار ولإخوانهم المجاهدين الأوفياء دوام نعمة الصحة والعافية”.