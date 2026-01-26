وزير العدل يُستقبل من طرف نظيره القطري

استقبل أمس لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام من طرف إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره صالح عطية، سفير الجزائر بدولة قطر الشقيقة، التطرق إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القانوني والقضائي. وكذا الآليات والأدوات الكفيلة بتعزيزها وتطويرها مستقبلا.

وقد اغتنم الوزير القطري سانحة هذا اللقاء لتجديد ترحيبه بالوزير والوفد الرسمي المرافق له. معبرا له عن شكره وامتنانه لمعاليه على كرم تلبيته الدعوة و حضوره لفعاليات النسخة الأولى لهذا المنتدى العالمي الهام.

من جهته، أثنى لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما. متمنيا لمضيفه أن يكلّل هذا المنتدى الأول من نوعه بالنجاح وأن تسهم مخرجاته في تحسين الترسانة والبيئة التشريعية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوجمعة لطفي، وزير العدل حافظ الأختام إلى دولة قطر الشقيقة، يومي 26 و27 جانفي الجاري. على رأس وفد هام، للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون. تحت عنوان “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور