وزير العدل يُشارك في أشغال الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة في أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. المقرّر عقدها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم 28 نوفمبر 2024.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مواضيع هامة تتعلق لاسيما باستعراض الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والإتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. كما سيناقش أيضا مقترح الجزائر المتعلق بمشروع الإتفاقية العربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وستناقش خلال هذه الدورة أيضا موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين إسترشادية تتعلق بالقانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية. والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. ومقترح الجزائر المتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الدورة تأتي في إطار الإجتماع الدوري السنوي لمجلس وزراء العدل العرب. لبحث القضايا المشتركة القانونية والقضائية وسبل تفعيل العمل العربي المشترك في المجال القضائي والاستفادة من تجارب الدول العربية. وسيتم خلال هذه الدورة تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس لعهدة جديدة والمصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

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