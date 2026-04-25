وزير العدل يُهنئ النقيب بن فاتح عبد الحفيظ لانتخابه رئيساً للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين

بقلم نادية بن طاهر
وجّه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تهانيه إلى النقيب بن فاتح عبد الحفيظ، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالأبيار.

وهنأ الوزير، النقيب بن فاتح عبد الحفيظ، على نيله ثقة زملائه وانتخابه على رأس هذه الهيئة المهنية العليا.

متمنياً أن يبارك الله جهوده للإرتقاء بمقومات مهنة المحاماة، وجعلها في خدمة دولة الحق والقانون. وتدعيم أسس المحاكمة العادلة، خدمةً لحقوق المواطن وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.

