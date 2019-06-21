وزير العلاقات مع البرلمان يعزي عائلة الراحل الدكتور “محمد بن بريكة”

وقال خويل “تلقّيت ببالغ الأسى و التأثّر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى وعفوه، الدّكتور الفاضل محمّد بن بريكة، رحمه الله و طيّب ثراه”.

وأضاف “لقد كان الفقيد غيورا على دينه ومقدّساته، مدافعا عن أمّته وقيمها، جامعا بين العلم والعمل، متميّزا بالوسطية والاعتدال، متمسّكا بالأصالة، محاورا للآخر بالتي هي أحسن، تاركا لنا نفائس من الأبحاث الأكاديمية والدّراسات في علم التصوّف، مساهما في غربلة موروثنا الثّقافي وتنقيحه وإثرائه”.

وأورد ” وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أعرب لكم عن تعازي الحارّة و مواساتي الخالصة لكم و للأمّة الإسلامية قاطبة، متضرّعا بالدّعاء الخالص للمولى العليّ القدير، أن يتغمّد روحه الطّاهرة بفيض من رحمته و يكرم مثواه في جنّات الرضوان، عَظَّمَ الله أجركــــم وأَحْسَنَ عزاءكــــم وجبر مصابكم “.

