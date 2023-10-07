وزير العمل ..أكثر من 26 ألف بطال استفادوا من مناصب دائمة

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة وصل الى مليونين و26 مستفيد، استفاد منهم 141 ألف من التكوين. كما تم تنصيب اكثر من 26 الف بطال في مناصب دائمة.

وقال الوزير في الندوة التي نظمتها وزارة الاتصال حول واقع التشغيل في الجزائر، إنّ جهاز البطالة تم من خلاله معرفة قدرات الشباب البطال، ومرافقتهم.

وأضاف الوزير، أن الهدف من هذا الجهاز هو ضمان الموارد المالية والرفع من مهن مداخيل العائلات الجزائرية، ومجابهة التضخم.