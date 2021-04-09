وزير العمل: إطلاق خدمة جديدة لطلب منحة التقاعد عن بعد

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، على الإطلاق الرسمي لخدمة جديدة، خاصة بطلب منحة التقاعد عن بعد.

وأعطى الوزير خلال زيارته إلى ولاية البليدة رفقة وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، إشارة إنطلاق هذه الخدمة الجديدة.

وذلك في إطار بوابة “ضمانكم” على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بالبليدة، التي أختيرت كولاية نموذجية لمدة شهر.

وأكد الوزير، عزم مصالحه وكذا الحكومة على الرقمنة التامة للقطاع، والعمل للقضاء على مختلف أشكال البيروقراطية.

وأوضح جعبوب، أن هذه الخدمة ستعمل على تبسيط وتسهيل إجراء التقاعد من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة واختصارها.

وطالب الوزير، تعميم العملية على مستوى كافة الولايات وذلك بعد المصادقة عليها، وإعداد دورات تكوينية للإطارات.

وفي سؤال عن ملف التقاعد الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الوزير أنه لا يستبعد إعادة النظر في هذه القضية.

وسيكون ذلك في حال إستقامة الوضع الصحي والإقتصادي للبلاد، خاصة وأن قانون التقاعد الجزائري “لم يضع إجراءات خاصة بهم”.