وزير العمل: “استفادة أربع طلبة فلسطينيين من منحة دراسية بالجزائر”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أحد ركائز منظومة الحماية الاجتماعية بالجزائر.

وقد أشرف تيجاني اليوم الاثنين، رفقة وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، على افتتاح السنة الدراسية 2019/2020.

وأفاد أن الجهود المبذولة لرقي هذه المدرسة، تعتمد على الطلبة، كونهم قوة البلد والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدولة والمجتمع.

وأضاف “جزائر الغد ستقوم نهضتها بسواعد وعقول إطاراتها ونخبتها ومسيريها، وبقدرتهم على التحكم في العلوم والمعارف، وتطوير خبراتهم تجاربهم”.

وكشف الوزير عن استفادة أربع طلبة فلسطينيين من منحة دراسية من طرف الحكومة الجزائرية.

ويدخل هذا في اطار التزامات الجزائر اتجاه فلسطين، بالمساهمة في تأسيس منظومة فلسطينية للضمان الاجتماعي، بتكوين إطاراتها ومواردها البشرية.

للإشارة تتكون الدفعة السادسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي من 120 طالبا موزّعين على التخصصات الأربعة.

ومن بين الطلبة 28 طالب أجنبي، إضافة إلى 40 طالب تابعون للهيئات تحت الوصاية.