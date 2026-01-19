وزير العمل: البطاقة الالكترونية للمعوزين ستقضي على البيروقراطية وتصون كرامة المواطن

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، إنّ الدولة سخّرت إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج ودعم المؤسسات الصحية وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز

وأضاف الوزير خلال كلمة له على هامش اطلاق البطاقة الالكترونية الأدوية لفائدة المعوزين، أن الجزائر تدخل مرحلة جديدة من الحماية الاجتماعية في خطوة تجمع بين العدالة الاجتماعية والرقمنة وقوة القرار السياسي وفعالية التنفيذ الميداني وحماية المواطن.

وأشار الوزير إلى أن هذه البطاقة الالكترونية، ليست مجرد وسيلة تقنية، بينما هي عنوان سياسة عمومية حديثة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وصون كرامة المواطن وضمان وصول الدواء لكل من يحتاجه دون وساطة دون بيروقراطية.

وأكد وزير العمل أن الدولة حاضرة و مسؤولة وفية لالتزاماتها الاجتماعية بقيمها النوفمبرية.