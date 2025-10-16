وزير العمل: التكفل بذوي الهمم أولوية قصوى

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أن التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة. وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وخلال ترؤسه لجلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها. أكد سايحي أن التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة. وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وضمان إستفادتهم بخدمات نوعية.

كما استمع وزير العمل إلى عرض شامل قدمه المدير العام للديوان حول مختلف جوانب التسيير، لاسيما ما تعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاء الاصطناعية. فضلا عن الخدمات المقدمة لفائدة فئة ذوي الهمم. ليسدي توجيهاته بضرورة تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية. مضاعفة الجهود للرقي بالخدمات وتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة استجابة لاحتياجاتها النوعية. وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير كل التسهيلات التي تضمن حصولها على خدمات يسيرة.

وبذات المناسبة شدّد سايحي على الرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتوفيرها وفق المعايير التقنية المطلوبة وتطوير قدرات الديوان في هذا المجال لضمان استجابة فعالة للطلبات المتزايدة. مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية التي أثبتت جدارتها في إنتاج الأعضاء. والشروع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل على الرفع من نسبة الإدماج والإكتفاء الذاتي في هذا المجال.

