وزير العمل: الجزائر كانت سباقة في إتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي للجائحة

شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية اليوم الخميس، في أشغال إجتماع منتدى حوار مجموعة 5+5 لوزراء العمل والتكوين المهني لدول غرب البحر الأبيض المتوسط بإسبانيا.

وأكد الوزير خلال كلمته، أن الجزائر بادرت منذ تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا ، بإتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية. بهدف التكفل بالمواطنين والعمال بشكل يتلاءم مع معطيات هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وذلك دون المساس بالمكاسب الاجتماعية للعمال، وتتمثل أبرزها في إحالة ما لا يقل عن 50% من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر. مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

مشيرا ان السلطات العمومية خصصت إعانات مالية لحماية القدرة الشرائية والتخفيف من آثار الجائحة على الفئات الهشة. لاسيما العمال اليوميين ذوي الدخل الضعيف والعائلات المعوزة، مع الإبقاء على خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واستمرار التعويض عن المخاطر.

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