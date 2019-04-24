وزير العمل : « الدفع الإلكتروني للاشتراكات يساهم في تحسين الخدمة العمومية للمواطن»

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن خدمة التصريح عن بعد و الدفع الإلكتروني .

لاشتراكات الضمان الاجتماعي المنتهجة من قبل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

تهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات وتساهم في تحسين الخدمة العمومية للمواطنين.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على حفل خصص لتكريم بعض إطارات القطاع الفائزين بجائزة المسابقة السنوية للقمة العالمية 2019 لمجتمع المعلومات.

المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف في الفترة من 8 إلى 12 أفريل الجاري، أن خدمة التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

المنتهجة من طرف المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، من خلال إدراج وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تهدف أساسا إلى عصرنة القطاع، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين من بينهم المستخدمين ومنتسبي صناديق الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، اعتبر هدام أن هذا الحفل التكريمي يأتي تثمينا للموارد البشرية للقطاع وعرفانا للجهود التي يبذلونها في أداء مهامهم.

مبرزا ضرورة مرافقة الإطارات الشابة، للبروز ومنحها الفرصة في الإبداع والاقتراح للمساهمة في تطوير القطاع.

يذكر أن الجزائر توجت في هذه المسابقة العالمية بجائزة فئة دور الحكومات، وجميع الأطراف الفاعلة في الترويج لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل التنمية.

حيث شاركت بموضوع يتعلق بخدمة التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي، من بين 1140 مشارك من عدة دول.