عاجل

وزير العمل : الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للشباب حاملي المشاريع

الوطني
  • -
  • 0
وزير العمل : الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للشباب حاملي المشاريع
بقلم أسماء.ع

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن هناك تنوع في النشاطات بالمؤسسات المصغرة، الممولة،من طرف أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة.

وأشار تيجاني حسان هدام، أن هذا التنوع هو إشارة هامة للشباب،لأن قائمة التخصصات والمهن والنشاطات،التي يمكن تمويلها كبيرة جدا ومتنوعة.

وأضاف الوزير، أن الدولة الجزائرية وضعت أجهزة فريدة من نوعها للشباب حاملي المشاريع تتضمن تسهيلات وامتيازات كبيرة.

ومن بين هذه الامتيازات الإعفاءات الضريبية وشبه ضريبية، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على خوض غمار عالم المقاولاتية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691438

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com