وزير العمل : الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للشباب حاملي المشاريع

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن هناك تنوع في النشاطات بالمؤسسات المصغرة، الممولة،من طرف أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة.

وأشار تيجاني حسان هدام، أن هذا التنوع هو إشارة هامة للشباب،لأن قائمة التخصصات والمهن والنشاطات،التي يمكن تمويلها كبيرة جدا ومتنوعة.

وأضاف الوزير، أن الدولة الجزائرية وضعت أجهزة فريدة من نوعها للشباب حاملي المشاريع تتضمن تسهيلات وامتيازات كبيرة.

ومن بين هذه الامتيازات الإعفاءات الضريبية وشبه ضريبية، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على خوض غمار عالم المقاولاتية.