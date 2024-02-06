وزير العمل.. الدولة وفرت الوسائل المؤسساتية والمادية لتنمية قدرات الشباب

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، جهود الدولة في توفير الوسائل المؤسساتية. والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب.

كما أوضح الوزير في كلمته خلال المنتدى الجهوي المنظم تحت شعار “الديمقراطية في الوسط الشباني – شباب اليوم – صناع قرار الغد” أن جهود الدولة تترجم من خلال ”جملة الإصلاحات. التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لاسيما من خلال دستور الفاتح نوفمبر 2020، الذي تنص المادة 73 منه “على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية. الكفيلة بتنمية قدرات الشباب مع تشجيع الدولة للشباب على المشاركة في الحياة السياسية”.

في حين، أكد بن طالب أن “السلطات العليا للبلاد تعمل ضمن هذا المنظور على إشراك فئة الشباب في صياغة وتقييم السياسات العمومية والبرامج التنموية ذات البعد الوطني”. مشيرا الى أن ” تكريس هذا المسعى من خلال جملة من التدابير”. “الرامية إلى إشراك فئة الشباب في الممارسة الديمقراطية من خلال المرافقة والتسهيلات”. “التي أقرها رئيس الجمهورية على غرار ما جاء به القانون العضوي للانتخابات”. “الذي اشترط على الأقل نصف الترشيحات للانتخابات للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة”.

كما قال الوزير، إنه ضمن هذه الرؤية وتجسيدا لالتزامات وتوجيهات “الديمقراطية في الوسط الشباني”. شرعت دائرته الوزارية في مساعٍ حثيثة للتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب، توجت بوضع أرضية رقمية تفاعلية “تواصل” في الفاتح أوت 2023. تهدف إلى رقمنة آليات التنسيق مع المجلس بالإضافة إلى المرصد الوطني للمجتمع المدني. بهدف متابعة انشغالات أعضاء الهيئتين المعبرة عن اهتمامات فئة الشباب وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين عامة.