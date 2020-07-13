وزير العمل: الرزنامة الجديدة لصب معاشات المتقاعدين جاءت لتوفير أقصى حماية لهذه الفئة

قال شوقي عاشق يوسف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إنّ الرزنامة الجديدة لصب معاشات المتقاعدين، جاءت لتفادي الإكتضاض على مكاتب البريد.

ويأتي هذا، على هامش التوقيع على الإتفاقية بين من مؤسسة بريد الجزائر والصندوق الوطني للتقاعد، بغرض وضع رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام.

وأوضح الوزير، أن هذه الإتفاقية، ستسمح بالتنظيم الأمثل لعمليات توافد المتقاعدين على المكاتب البريدية، لسحب معاشاتهم.

بالإضافة إلى توفير، أقصى حماية لهذه الفئة لاسيما في ظل تفشي الوباء العالمي كوفيد-19.

وطلب الوزير، من الجميع الإنضباط والحضور إلى مكاتب البريد حسب الرزنامة الجديدة التي تم وضعها، للمحافظة على صحة المتقاعدين.

كما طلب عاشق يوسف، من المتقاعدين، وضع الأقنعة الواقية عند القدوم لمكاتب البريد واحترام التباعد الاجتماعي، خصوصا في ظل انتشار هذا الوباء العالمي والذي ترك أثرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا الوضع الإقتصادي في البلاد.

وأضاف الوزير، أن هذه الإتفاقية، تهدف إلى المحافظة على صحة المتقاعدين وصحة عائلاتهم، طالبا منهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة.

هذا وأشرف كل من وزير البريد، ووزير العمل، خلال إجتماع عمل بمقر وزارة البريد، عن الإعلان عن رزنامة عمل جديدة لصبِّ معاشات المتقاعدين عن طريق تمديد آجال الرزنامة الخاصة بصب معاشات المتقاعدين.

ويهدف هذا القرار إلى التخفيف من الضغط الذي تشهده مكاتب البريد، وتحسين الخدمة على مستوى هذه المراكز.

وستدخل هذه الرزنامة الجديدة حيز التنفيذ، في القريب العاجل.