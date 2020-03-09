وزير العمل: السجن لمن لم يصرح بعماله لدى مصالح الضمان الإجتماعي

ذّكر،وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف عاشق شوقي،أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعمال لدى الضمان الإجتماعي،بالإجراءات الردعية التي تنتج عنها.

وأكد عاشق في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عقوبة من لم يصرح بالعمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي قد تصل إلى السجن.

كما استبعد الوزير إعادة مراجعة النسب المئوية للاشتراكات حاليا.

مشيرا إلى فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص ايجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي.

كما كشف عن اعتماد ملفات النقابات التي استوفت شروطها، داعيا اياها إلى الالتزام بالقوانين والقيام بنشاطها في الميدان.