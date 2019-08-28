وزير العمل..المؤسسات المصغرة سهلة التأسيس ولا تحتاج الى استثمارات كبيرة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المصغرة، المختصة في الزراعات الكبرى.

وأشار تيجاني حسان هدام، أن هذا النوع من المؤسسات المصغرة،يلعب دورا هاما في التنمية المحلية، فضلا،عن مساهمتها في خلق الثروة.

بالإضافة إلى امتصاص البطالة،عن طريق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة، لاسيما بالمناطق الداخلية،والولايات الحدودية،التي لا تتوفر على نسيج اقتصادي كبير.

ودعا هدام، في ذات السياق، الشباب إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية والخصوصيات التي تتميز بها ولاية سوق أهراس.

وهذا من أجل استحداث مؤسسات في هذه المناطق تتوفر على عناصر النجاح والديمومة، لأنها ترتكز على الإمكانيات والاحتياجات المحلية.

وذكر الوزير، أن المؤسسات المصغرة سهلة التأسيس، ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة،علاوة على التسهيلات الجبائية،وشبه جبائية،والدعم،والمرافقة التي تمنح لها الدولة.

للإشارة، قام وزير العمل،بزيارة لولاية سوق أهراس،تفقد من خلالها مؤسسة مصغرة منشأة بإطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،مختصة بالزراعات الكبرى.