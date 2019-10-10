وزير العمل: المتابعة الطبية عن بعد للأطفال الذين خضعوا لعملية زرع كبد

أكد وزير العمل تيجاني حسان هدام، أن التعاقد مع أهم الفاعلين في قطاع الصحة، يهدف إلى تمكين المرضى من الحصول على العلاج المكيف في مجال زراعة الأعضاء.

وأضاف الوزير، أنه تم التعاقد مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، ومستشفى سان لوك البلجيكي.

وذلك من خلال عملية تعزيز عملية نقل التكنولوجيا الطبية إلى الجزائر، وتكوين الأطقم الطبية.

جاء هذا خلال إشرافه اليوم الخميس رفقة وزير الصحة محمد ميراوي على افتتاح أشغال الملتقى الدراسي حول زراعة الكبد عند الأطفال.

وأكد الوزير، أن الضمان الإجتماعي يعمل على وضع برامج عمل طموحة، ترمي إلى توفير تكفل أنجع بالمرضى في الجزائر.

وكشف تيجاني هدام عن إرساء مسار علاجي لفائدة هؤلاء الأطفال المرضى، وكذلك أطباء الأطفال المعنيين.

توحيد الملف الطبي المُحال على اللجنة الوطنية الطبية لإبداء رأيها.

كما سيتم المتابعة الطبية البعدية للأطفال اللذين خضعوا لعملية زرع كبد، عن طريق مركزية المعلومات، وعبر قاعدة بيانات مشتركة.

بالإضافة إلى توحيد مسار ملف التحويل للعلاج بالخارج، عن طريق إشراك الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، واللجنة الوطنية الطبية، ومستشفى سان لوك.