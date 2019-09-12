وزير العمل: “بعض الشركات الإقتصادية بالجنوب تفرض شروط تعجيزية للتوظيف”

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي تيجاني هدام، إن بعض الشركات الإقتصادية بالولايات الجنوبية تفرض شروطا تعجيزية للتوظيف.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني حول تسيير ملف التشغيل في الجنوب، أنه يجب تظافر كل الجهود.

وشدّد تيجاني على ضرورة تحسين التسيير للبرامج المتعلقة بترقية التشغيل، من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة.

ودعا الوزير إلى إضفاء الشفافية وسرعة المعالجة، من خلال برنامج “إدماج” المتكامل مع نظام الوسيط.

وكشف تيجاني، أن أهم الأسباب التي تعيق تنصيب اليد العاملة المحلية في سوق الشغل عدم التوافق بين التكوين واحتياجات السوق.

وأشار الوزير إلى الشروط التعجيزية في التوظيف التي تشترطها بعض المؤسسات الإقتصادية والمتعلقة بوظائف لا تستدعي مؤهلات عالية.

كما أضاف الضبابية في تسيير عروض العمل من طرف بعض الشركات التي لا تلتزم بشرط المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار الوساطة، خلال عمليات التوظيف.

ودعا الوزير إلى التنسيق التام بين مختلف الهيئات تحت الوصاية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بملف التشغيل بالجنوب.

وأضاف تيجاني، أنه سيتم إحصاء قائمة المهن المستقبلية بالجنوب لتمكين قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي من إعداد برامج في هذه التخصصات الجديدة.