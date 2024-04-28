وزير العمل: تحرير أكثر من 11 ألف مخالفة للإخلال بظروف العمل

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن مفتشية العمل قامت ب 241 ألف زيارة مراقبة وتفتيش إلى مختلف ورشات العمل.

وأشار الوزير خلال كلمة له بمناسبة باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين. والذي اختارت له منظمة العمل الدولية هذه السنة شعار مع تغير المناخ، أنه مناسبة لتعزيز الصحة السلامة المهنيتين بأوساط العمل كما تولي الجزائر عناية خاصة لحماية ووقاية العمال من لخاطر المهنية التي يمكن أن تهدد حياتهم.

وأضاف الوزير أن مفتشية العمل سجلت سنة 2023. 241.625 زيارة مراقبة وتفتيش إلى مختلف ورشات وأماكن العمل. حيث مست 4.595.823 عاملا. وتحرير 38.725 محضر مخالفة. بالإضافة كذلك إلى تأسيس 764 لجنة متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن. و43 مصلحة للوقاية الصحية والأمن. وكذا تعيين 880 مندوب للوقاية الصحية والأمن.

أما في الثلاثي الأول من سنة 2024، فقد قامت المفتشية ب 61.499 زيارة مراقبة وتفتيش و 1.462.969 عاملا، ناهيك عن تحرير 11.234 محضر مخالفة. وتأسيس 131 لجنة متساوية الأعضاء جديدة للوقاية الصحية والأمن 04 مصالح للوقاية الصحية والأمن على مستوى المؤسسة وتنصيب 25 مندوب للوقاية الصحية والأمن.

وقال الوزير ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سجل سنة 2023

5.235 زيارة ميدانية مست 4.147 مؤسسة. و

إعداد 23.356 توصية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.

أما خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، فقد تم إنجاز 710 زيارة ميدانية مست 550 مؤسسة.

تحرير 4.788 توصية.

في حين سجلت هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري

سجلت سنة 2023، 37.116 زيارة لمختلف الورشات العمل و والتشغيل من خلال تحرير 74.441 توصية لفائدة المؤسسات المعنية

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