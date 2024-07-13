وزير العمل: تسجيل 127 خدمة إلكترونية مطورة بسواعد جزائرية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد الخدمات الالكترونية المطورة بسواعد جزائرية في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بلغ 127.

بالإضافة الى البوابة الالكترونية الشاملة “خدماتي” التي تسمح بالولوج إلى 102 خدمة وإيداع ومتابعة الشكاوى إلكترونيا.

وقال الوزير، خلال اشرافه على افتتاح فعاليات يوم إعلامي حول موضوع “التحول الرقمي من أجل خدمة عمومية راقية”. أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية تسمح بالولوج إلى 86 خدمة إلكترونية في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

مذكرا أنه “تم الانتقال إلى الجيل الثاني من بطاقة الشفاء المصنعة في الجزائر. والتي يستفيد منها أزيد من 30 مليون مواطن”.

وأضاف أنه بفضل الرقمنة، تقترب صناديق الضمان الاجتماعي من الإلغاء الكلي لأسباب التنقل نحو مرافقها من خلال توفير 87 خدمة رقمية.

واعتبر الوزير أن الإرتقاء بمستوى الخدمات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين “لن يتأتى إلا بتعزيز العمل التشاركي. وتوفير القدرات البشرية المؤهلة عن طريق التكوين والتحسيس”.

مبرزا أن قطاعه “وضع مهمة التكفل بالانشغالات في صلب اهتماماته عبر شبكة من خلايا استقبال المواطن. والإصغاء الاجتماعي المنتشرة عبر التراب الوطني ويؤطرها 821 مكلفا بالإصغاء”.

وكشف الوزير أن أعوان الاستقبال والإصغاء الموجودون على مستوى المديريات الولائية للتشغيل “استفادوا مؤخرا من دورة تكوينية شملت تقنيات الاستقبال والاتصال. ومعالجة عرائض المواطنين”.