وزير العمل.. تعديل قانون التقاعد يحمي القدرة الشرائية للمواطن

حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمواصلة مناقشة مشروع القانون. المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد وكذا الرد على انشغالات النواب.

كما نوه وزير العمل خلال رده، على انشغالات النواب، بروح المسؤولية العالية والحس الوطني. اللذان ميّزا تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع هذا القانون، والتي أظهرت اهتمام كبير بمجال العمل والعمال.

في حين، ذكر وزير العمل أن هذا المشروع تم إعداده تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الهادفة إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة بغية حماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.

وأكد بن طالب، في مداخلته أن التعديل الذي طرأ على القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد، يأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة. الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، بعدما ما تم استحداثه من أجهزة في سبيل صون كرامة المواطن. على غرار منحة البطالة والزيادات في الأجور وكذا الإعفاءات الضريبية لفائدة ذوي الدخل الضعيف.