وزير العمل: تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع مملكة بريطانيا في مجال العمل والتشغيل

كشف وزير العمل حسان تيجاني هدّام، أنه سيتم تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع مملكة بريطانيا في مجال العمل والتشغيل.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير استقبل أمس سفير مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر Barry Robert LOWEN.

وأضاف البيان، أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض العلاقات بين البلدين في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما يهدف اللقاء إلى تبادل وجهات النظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن الطرفان أبديا إرتياحهما للنتائج المتوصل إليها في مجال التعاون الثنائي في قطاع التشغيل.

واستعرض الوزير سياسة الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وكذا التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لتشجيع المقاولاتية لاسيما المؤسسات الناشئة وإدماج الشباب في سوق العمل.

من جهته، نوه باري روبيرت لوين بالإجراءات المتخذة من قبل الجزائر لدعم التشغيل، وخاصة إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار الأجهزة العمومية لدعم استحداث المؤسسات المصغرة.

وأبدى السفير مبديا استعداد بلاده تمكين الجزائر من الاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال.

واتفق الجانبان على تقريب الحوار الثنائي والتشاور لتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل ووسائل تطوير هذا التعاون، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب.