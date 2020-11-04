وزير العمل: سأرافع بكل قوة لتحرير الإستثمار من العراقيل البيروقراطية الخانقة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، “سأرافع بكل قوة لتحرير الفعل الإستثماري من العراقيل البيروقراطية”.

جاء هذا خلال عرضه ميزانية القطاع أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني.

وتابع يقول:”سأرافع بكل قوة وبالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية، لتحرير الفعل الاستثماري من العراقيل البيروقراطية الخانقة التي حرمت بلادنا من مشاريع خلاقة للقيمة المضافة ولآلاف مناصب الشغل، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات.

وقال الوزير،”أجدد إلتزامي بتجسيد الأهداف المسطرة للنهوض بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ظل الجزائر الجديدة”.

خاصة ما تعلق بعصرنة القطاع، من خلال الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية مع إضفاء الشفافية التامة في تسيير المرفق العمومي وتحسين أداءاته.

وتابع يقول” أجدد إلتزامي بتجسيد الأهداف المسطرة للنهوض بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ظل الجزائر الجديدة، خاصة ما تعلق بعصرنة القطاع، من خلال الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية مع إضفاء الشفافية التامة في تسيير المرفق العمومي وتحسين أداءاته.”