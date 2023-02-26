وزير العمل: صب الزيادات في المعاشات بداية من 10 مارس المقبل

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أنه سيتم صب الزيادات في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية بداية من 10 مارس المقبل.

وأضاف وزير العمل في تصريحات نقلها “التلفزيون العمومي”، أنه سيتم صب كل المعاشات بالزيادات المقررة قبل حلول شهر رمضان. مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور ستمس مليونين و 800 ألف شخص. 90 بالمائة من الموظفين و10 بالمائة من المتعاقدين. كما أن الزيادة في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من 8 ملايين شخص.

وأشار الوزير إلى أن منحة التقاعد تمس مليونين و985 ألف مستفيد. ومنحة البطالة تمس مليوني مستفيد. مؤكدا في ذات السياق، أن منحة البطالة بصيغتها الجديدة 15000 دج تم صبها بداية من شهر جانفي لفائدة البطالين المسجلين. كما سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة ابتداء من 10 مارس إلى غاية 20 مارس 2023.

وأوضح وزير العمل في سياق ذي صلة، أن نسبة الإدماج في القطاع الإداري بلغت 98.5 بالمائة و بعد إدماج 321.621 من مجموع 326115 مستفيد.