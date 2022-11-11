وزير العمل: صب مليون و839 ألف منحة بطالة في الحسابات البريدية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أنه تم إلى غاية اليوم، صب مليون و839 ألف منحة تخص البطالة. في الحسابات البريدية للمعنيين.

وجاء تصريح وزير العمل، أمس الخميس في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية.

وكانت الوكالة الوطنية للتشغيل، قد أصدرت سابقا بيانا فندت فيه كافة المعلومات المتعلقة برفع مبلغ منحة البطالة.

وأكدت الوكالة الوطنية، أن الوثيقة المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة وليست صادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

ونوهت وكالة التشغيل، إلى أن كل معلومة رسمية حول منحة البطالة يتم نشرها إلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

كما حذرت “لانام” من إستقاء المعلومات الخاصة بمنحة البطالة أو مستجدات الوكالة الوطنية للتشغيل من غير المصادر الرسمية المتمثلة في الموقع الإلكتروني www.anem.dz والصفحة الرسمية فايسبوك الموثقة.