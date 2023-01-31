وزير العمل: طي ملف الإدماج المهني نهائيا هذه السنة

كشف وزير العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، عن طي ملف الإدماج المهني نهائيا سنة 2023.

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الأغواط، أنه سيتم طي ملف الإدماج بصفه نهائية هذه السنة. للقضاء على مشكل التشغيل الهش و العشوائي. و سيكون التشغيل بصفة نهائية. أما غير ذلك فسيكون بالتوجه نحو الإستفادة من منحة البطالة.

وأشار الوزير، إلى إلزامية التكوين لحشد يد عاملة مؤهلة حتى نجعل من سنة 2023 سنة إقتصاد و خلق للثروة بامتياز.

كما أشرف وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة خلال هذه الزيارة على تدشين مقر المديرية الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والري بعاصمة الولاية. و الذي يضم 24 مكتبا وقاعتين للإجتماعات وغرفة للتحاضر المرئي عن بعد. علما أن المديرية الجهوية تغطي خمس ولايات (الأغواط والجلفة والبيض وغرداية و المنيعة).

كما دشن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ملحقتين محليتين للتشغيل بكل من بلديتي عين ماضي (70 كلم شمال عاصمة الولاية) وقلتة سيدي سعد (140 كلم شمال غرب الولاية ).

ويندرج إنجاز هذين المرفقين العموميين في إطار تقريب مصالح قطاع التشغيل من طالبي العمل على مستوى الجماعات المحلية. و التي ستقوم أيضا بإحصاء مستحقي منحة البطالة.

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