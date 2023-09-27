وزير العمل.. عجز صندوق التقاعد “مرحلي” وطي ملف الإدماج نهاية السنة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنه سيتم بنهاية العام الجاري “الطي النهائي” لملف جهاز الإدماج. في إطار المساعدة على الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات.

كما أوضح الوزير في تصريح صحفي من تيارت، أن هذا الجهاز للتشغيل يشمل 45 ألف مستفيد على المستوى الوطني أدمج منهم أكثر من 42 ألف شخص. فيما ينتظر معالجة الحالات المتبقية وهي المتعلقة بالمشرفين التربويين. وفي ذات السياق، دعا بن طالب هذه الفئة إلى التقرب من الهيئات المشرفة على الإدماج بالولايات لتسوية وضعياتهم.

وأكد الوزير على ضرورة توسيع قاعدة المشتركين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. من الفئة الناشطة لتقليص العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد.

عجز الصندوق “مرحلي”

وأبرز في هذا الصدد أن العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد “مرحلي” وسيتم تجاوزه بتضافر جهود جميع الفاعلين واستغلال تحسن الأداء الاقتصادي والتنموي. الذي تتمتع به الجزائر حاليا المبني على أسس صحيحة وسليمة مما ينعكس على تقليص البطالة وامتصاص النشاط غير الرسمي. وبالتالي يحسن المؤشر المالي للصندوق.

وذكر الوزير أنه أمر في هذا السياق مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تيارت بالعمل أكثر على امتصاص النشاط غير الرسمي رغم أنه تم تحقيق ارتفاع في عدد المشتركين ومبالغ التحصيل منذ بداية السنة الجارية. إلا أنها نتائج “ضئيلة بالنظر لعدد المتقاعدين”, -على حد تعبيره-.