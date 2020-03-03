وزير العمل : عمال وكالات التشغيل يعملون في ظروف مزرية وسيتم دمج 160 ألف شاب

قال وزير العمل والتشغيل يوسف عاشق اليوم الثلاثاء،بمجلس الأمة أن عمال وكالات التشغيل يعملون في ظروف مزرية.

وأضاف الوزير أن الوكالة تحتاج لدعم أكثر، وأشار الوزير أن العديد من المؤسسات لا تعطينا معطيات صحيحة من600ألف شركة أنشأت وفق صيغ المختلفة.

وفي نفس السياق،قال الوزير أنه لا يمكن أن نواصل في نفس الوتيرة في منح الأموال،خاصة وأن غالبية المشاريع تكمن في وكالات كراء السيارات.

وكما نوه الوزير إلى أن قطاعه يحتاج إلى وقت لتجسيد إلتزاماته اتجاه الحكومة .

وفي حديثه عن الإدماج المهني كشف الوزير إلى عمل160ألف شاب لأكثر من8سنوات براتب ضعيف والذي أكد إدماجهم قريبا.

وأشار يوسف عاشق،إلى أنه هناك دفعة ثانية بـ105ألف ستشرع مصالحه بدراسة ملفاتها قريبا،لتبقى الدفعة الثالثة والتي تقدر بـ100ألف ستدرس ملفاتها لاحقا.