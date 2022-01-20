وزير العمل: غلق ملف الإدماج نهائيا في الـ 2023

أعلن يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي اليوم من قبة البرلمان ان ملف الإدماج سيتم غلقه نهائيا سنة 2023.

وفي رده على اسئلة النواب بالبرلمان أكد يوسف شرفة ان عملية الإدماج مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، من اجل الإدماج النهائي للمستفدين.

وتابع وزير العمل أن قطاعه قام بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج بسنتين، وذلك إلى غاية 2023، ليتم الإدماج الكلي للمعنيين.

ومن جهة أخرى أشار يوسف شرفة إلى أن الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج كل المنتسبين للجهاز خلال سنتي 2022 و2023.

وأشار الوزير خلال تدخله علة ولاية بجاية بلغت فيها وإلى غاية 15 جانفي 2022 سجلت عملية الإدماج فيها نسبة 53.29 %.