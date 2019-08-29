وزير العمل..كل الامكانيات سخرت للمقر الجديد للوكالة الولائية “CNAS”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن امكانيات كبيرة، سخرت للمقر الجديد للوكالة الولائية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وأوضح،تيجاني حسان هدام،أن أعمال التخريب والحرق،الذي طالت المقر القديم،عقب أحداث جانفي 2011،تركت أثر نفسي ومعنوي بليغ،على سكان الولاية وموظفي الصندوق.

بالإضافة إلى الخسائر المادية الضخمة.

وأضاف هدام، أن إعادة بناء هذا المقر تم بفضل المساعي الحثيثة، وجهود خيرة أبناء هذا الوطن.

ودشن اليوم الخميس، وزير العمل، المقر الجديد للوكالة الولائية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في برج بوعريريج.