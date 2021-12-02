وزير العمل: لا يمكن العودة إلى نظام التقاعد النسبي

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة اليوم الخميس العودة الى نظام التقاعد النسبي.

وقال شرفه في رده على الاسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حول موضوع المطالبة بالعودة بنظام التقاعد دون احتساب شرط السن.

أكد في هذا السياق أنه يعتذر و لا يمكن في الوقت الحالي الرجوع لنظام التقاعد النسبي.

كما أضاف أن جهاز التقاعد النسبي تم استحداثه بسبب الظروف الخاصة للبلاد خلال السنوات السابقة وهذا لحماية العمال الذين فقدوا مناصبهم، فتم احالتهم للتقاعد قبل بلوغ سن 60.

بالمقابل أوضح الوزير أن تطبيق هذا الإجراء أثر سلبا على الصندوق الوطني للتقاعد، حيث تم سنة 2016 توقيف هذا الإجراء والعودة للأصل.

الى جانب ذلك كشف شرفة أن هناك 1.92 مشترك فقط مقابل متقاعد واحد في الصندوق.في حين ان التوزان المالي يتطلب 5 مشتركين لمتقاعد واحد.

في سياق مغاير، أوضح الوزير أنه لا يوجد في تشريع العمل سن أقصى للعمل. سوى ما قد تتضمنه الاتفاقيات او اتفاقيات العمل.

منوها في السياق ذاته، إلى أن هناك رقابة صارمة لعروض العمل كي لا تتضمن أي إشارات تمييزية كتحديد فئات العمر او تفضيل فئة أو وضعية اجتماعية.

وتابع:”يجب أن تكون عروض العمل مفتوحة للجميع ولا يمكن استبعاد أي شخص طالما تتوفر لديه شروط التوظيف.”

مضيفا أن أحكام القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل حدد السن الأدني للتوظيف الذي لا يقل عن 16 سنة.

و بخصوص العروض في المحروقات، فإن تحديد شرط السن يكون في حالات معينة منها الحفاظ على صحة العامل. فضلا عن ذلك فإن التوظيف في بعض الوظائف لديه خصوصية-يضيف الوزير-.

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شرفة: الإنتخابات المحلية هي المرحلة الأخيرة التي ستكرس الديمقراطية التشاركية

كما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أن الإنتخابات المحلية هي المرحلة الاخيرة من المسار الإنتخابي الذي سيكرس الديمقراطية التشاركية.