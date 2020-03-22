وزير العمل للمؤمنين إجتماعيا: لا داعي للتنقل وسيتم تحيين بطاقة الشفاء آلياً

طلب وزير العمل يوسف عاشق، من المؤمنين إجتماعيا، عدم التنقل من أجل تحيين ملفاتهم، وستوفر الوزارة كل ما يحتاجونه على الموقع الإلكتروني.

وأورد الوزير، للإذاعة الجزائرية، أن بطاقة الشفاء، سيتم تحيينها آليا.

وبالنسبة للمتقاعدين، طلب الوزير منهم البقاء في منازلهنم، وتم تخصيص رقم هاتفي لهم وموقع إلكتروني للاطلاع على استفساراتهم.

وأشار عاشق، أن الوزارة وضعت جميع التسهيلات من أجل التعويضات، ومنح المتقاعدين.

وتهد الوزير، بعدم المساس بمنح المتقاعدين، رغم أزمه صندوق التقاعد، وستصلهم منحهم في أوقاتها.

وبالنسبة للصيدليات، قال عاشق أنهم سيقومون بإرسال فواتيرهم الكترونيا، وسيتم تعويضعهم في الآجال المحددة.

وبخصوص العطلة التي منحها رئيس الجمهورية، لـ50 بالمائة من الموظفين، قال الوزير أن لا فرق بين القطاع العام والخاص في منح هذه العطلة، كون الهدف منها هم تفادي التجمع وتم تحديد القطاعات المستثنية عن طريق مرسوم.

وفي ذات السياق، أورد عاشق، أن نظام 50 بالمئه، يعود لتنظيم المؤسسه، ويمكن تقسيم العمل، داعيا للتحلي بروح التضامن والمسؤوليه.

وشدد وزير العمل، على أن المؤسسات ضمان نظافة وتعقيم محيطها للحفاظ على صحة العمال.

ومن جهة أخرى، دعا وزير العمل، المؤسسات الإقتصادية، للمساهمة والعمل من أجل الإقتصاد الوطني، خاصة مع تهاوي أسعار النفط.