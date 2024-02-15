وزير العمل: مرضى السرطان غير المؤمنين سيستفيدون من 1700 دواء

أشرف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، على مراسم تسليم بطاقة الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمنين إجتماعيا.

وقال وزير العمل على هامش تسليم بطاقات الشفاء، أنه تم اليوم الخميس توزيع الدفعة الأولى من بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمنين. للاستفادة من أدوية السرطان المتاحة للمؤمنين اجتماعيا. حيث يمكن لمرضى السرطان غير المؤمنين الإستفادة من 1700 دواء مثلهم مثل المؤمنين إجتماعيا.

وكشف وزير العمل في سياق ذي صلة، أنه تم لحد الساعة إيداع 75 ملف من أجل الحصول على بطاقة الشفاء. وتم استخراجها. حيث تم اليوم منح 10 بطاقات للمقيمين بالعاصمة والبقية سيتم إرسالهم إلى ولايات المستفيدين.

وأوضح في ذات السياق، أن المرضى الراغبين في الحصول على بطاقة الشفاء يتوجب عليهم إحضار شهادة طبية ودفعها عند أقرب مركز دفع للضمان الإجتماعي. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية وبطاقة الهوية.