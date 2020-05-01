وزير العمل: من الضروري احترام الإجراءات القانونية عند تسريح العامل في القطاع الإقتصادي

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي شوقي عاشق، إنه من الضروري احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته.

وأوضح الوزير أمس خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تسريح العامل في القطاع الاقتصادي يتم وفق ما نص عليه تشريع العمل من خلال ضمان حقوقه.

وأضاف الوزير، أنه في حالة عدم تسوية النزاع بطريقة ودية يمكن للعامل أن يحيل القضية على العدالة، وتصدر حكما في حالة التسريح التعسفي سيتم اعادة ادماج العامل مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة.

وتابع الوزير قوله:”وفي حالة رفض أحد الطرفين لهذا الحكم القضائي، يتم دفع تعويض مالي لا يقل على الأجر الذي يتقاضاه المعني لمدة ستة أشهر دون الاخلال بالتعويضات المحتملة”.