وزير العمل من جنيف: الجزائر تجعل الذكاء الاصطناعي ركيزةً للعمل اللائق والحكامة العادلة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، من جنيف، أن الجزائر جعلت من الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية لترسيخ العمل اللائق والمساهمة في بناء حكامة دولية عادلة. وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر المنعقد بسويسرا في الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جوان 2026. بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف دول العالم، نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المشاركين. متمنيا نجاح أشغال هذه الدورة.

وأشاد سايحي، بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الموسوم بـ”مرحلة حاسمة: توظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق”. والذي أبرز التأثير المتزايد للتحولات التكنولوجية. وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في إعادة تشكيل عالم العمل.

وأوضح الوزير أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية وسياسية وتكنولوجية متسارعة. ما يستدعي اعتماد مقاربة إنسانية تضع الإنسان في صلب التحول الرقمي، وتجعله غاية السياسات التنموية. مشيرا إلى أن الجزائر تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته خيارًا استراتيجيًا لدعم التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض، في هذا الإطار، الجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية في مجال التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال جعله رافعة لبناء اقتصاد المعرفة وعصرنة المرفق العمومي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. كما أشار إلى جملة المبادرات التي تم إطلاقها، على غرار إعلان سنة 2023 سنةً وطنية للذكاء الاصطناعي، وتنصيب المجلس العلمي الوطني للذكاء الاصطناعي، وإنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

وجدّد الوزير التأكيد على حرص الجزائر على ترسيخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي. بما يتماشى مع المبادئ والأطر الدولية ذات الصلة، ويضمن حماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية والأمن الرقمي. فضلا عن دعم الحوار الاجتماعي وصون حقوق العمال والمستخدمين.

كما أوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تكريس العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. عبر منظومة قانونية ودستورية تضمن حقوق العمال وتدعم الحوار الاجتماعي، وتوفر بيئة مهنية أكثر أمنا واستقرارا.

وأكد سايحي، التزام الجزائر بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين من أجل بناء حكامة دولية عادلة ومتوازنة للذكاء الاصطناعي. بما يضمن استفادة جميع الدول من ثمار التطور التكنولوجي ويساهم في تعزيز التنمية والسلم الاجتماعي على المستوى العالمي.

وفي ختام كلمته، جدّد الوزير موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية. مشددا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لا يمكن أن يكتمل في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات. داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية والدعم للعمال الفلسطينيين وضمان حقهم في العيش الكريم.