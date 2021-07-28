وزير العمل: مواصلة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطن وتحسين نوعية الأداءات

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي، عبد الرحمان لحفاية على ضرورة مواصلة عملية رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطن. من أجل تحسينها والرفع من نوعية الأداءات المقدمة عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أمس، إجتماعا تنسيقيا، بمقر دائرتنا الوزارية بحضور الإطارات المركزية والمدراء العامون للهيئات تحت الوصاية. حيث تناول الإجتماع سير نشاطات القطاع ورسم معالم خارطة الطريق للإستراتيجية التي سيتم إعتمادها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

وقال الوزير أن عمل وجهد القطاع يرتكز على محورين أساسيين وهما، تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية. وتنفيذ النشاطات الواردة في مخطط عمل الحكومة. وكذا تنفيذ المهام التنظيمية لكل هيئة تحت الوصاية والعمل على الرفع من النجاعة في تفعيلها. وذلك عبر تكاتف وتوحيد الجهود للسهر على تجنيد كل الكفاءات على المستويين المركزي والمحلي. وتكثيف التنسيق بين جميع الفاعلين من أجل الرفع من مستوى الأداء.

من جهته، شدّد حلفاية على ضرورة مواصلة عملية رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطن. من أجل تحسينها والرفع من نوعية الأداءات المقدمة عن بعد. وهذا تكريسا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن ومسار الحوكمة الإلكترونية. كما طالب الوزير من مسؤولي الهيئات تحت الوصاية لإيلاء أهمية قصوى لوظيفة الإصغاء مع العمل على توفير أحسن الظروف لإستقبال المواطنين وتوجيههم والرد على إنشغالاتهم في الآجال المعقولة