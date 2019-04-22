وزير العمل: نحو استحداث 20 ألف مؤسسة مصغرة

كشف وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أنه تم رصد الموارد المالية اللازمة لدعم استحداث 8 آلاف مؤسسة مصغرة في إطار صندوق (CNAC) و12 الف مؤسسة مصغرة في إطار (ANSEJ).

وخلال افتتاح دورة تكوينية لاطارات كناك، أكد أن المؤسسة المصغرة، إحدى أدوات تحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل.

لاسيما في المناطق الداخلية والحدودية التي تحتاج إلى المزيد من جهود التنمية.

ونوه أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عكف منذ نشأته عام 1994، على تحقيق هدفين أساسيين هما الإسهام في المحافظــة على مناصب الشغل وترقيتها من خلال جهاز التأمين عن البطالة.

ودعم البطالين حاملي المشاريع، من أجل إحداث مؤسسات مصغرة، من خلال جملة من التدابير التشجيعيــة والتحفيزيـة.

وأكد أنه لن يدّخر أي جهد فـي سبيل مساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة، الذين يواجهون صعوبات فـي تسديد القروض البنكية، قصد إعادة جدولـــة ديونهـم وذلك وفق آليـات أكثر جاذبيـــة للمؤسســـة المصغرة.

وطلب دراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطـــــات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع، وذلك حسـب الإحتياجات المحلية.

وطلب أيضا من الإطارات المعنية، الشروع في عملية تقييم لأجهزة دعم إحداث النشاطات المسيرة من طرف الهيئات التابعة لدائرته الوزارية.

وذلك من أجل تعزيز الإيجابيات، والوقوف على السلبيات ونقاط الضعف، بهدف تصحيحها وإدخال التعديلات اللازمة عليها.