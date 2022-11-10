وزير العمل: هكذا يتم إحتساب التقاعد

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي اليوم من قبة البرلمان الطريقة المبسطة لكيفية إحتساب التقاعد للعمال الأجراء وأصحاب المؤسسات.

واوضح يوسف شرفة في رده على أسئلة النواب أن كل عامل يشارك في الصناديق بـ 34.5% من بين هذه النسبة نأخد 18% لصندوق الوطني التقاعد. و13% تأخد لصندوق الضمان الإجتماعي. اما الباقي فيقسم على الصندوق الوطني للمعادلة الإجتماعيةFN POS وكذا الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة.

وتابع يوسف شرفة ان التقاعد يحسم على قدر المشاركة اوالمساهمة في حال المساهمة بأجر كبير يطبق عليه 18%. وفي حال المساهمة بأجر ضعيف يطبق عليه 18%.

وكشف وزير العمل الفرق الموجود بين الكناص والكاصنوص في حساب التقاعد بحيث انه في حال كان العامل ينمتي للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعي للعمال الاجراء cnas يكون إحتساب التقاعد على أحسن 5 سنوات. في حين الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعي للعمال الاجراء casnos تحسب التقاعد على أحسن 10 سنوات.

وقال الشرفة انه إذا كان العامل ينتمي إلى الكناص cnasممكن ان تكون منحة تقاعده عالية لان يتم حساب أجر 5 سنوات الاخيرة من مدة العمل. بينما إذا كان العامل مساهم في الـ casnos يحسب أجر 10 سنوات الاخيرة من مدة العمل.

كما أن الحق في التقاعد على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد هو 60 سنة منذ إصدار القانون. و65 سنة منذ سنة 2020 إذا كان طلب العامل تمديد لبقاءه في منصبه يضيف الوزير.

فبالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعي للعمال الاجراء casnos تلقائيا التقاعد 65 سنة ولا تحتسب عدد السنوات الإشتراك في الـ casnos . وهذا عكس الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعي للعمال الاجراء cnas. لابد من تحصيل 32 سنة من الخدمة حتى يحصل العمال على التقاعد.

إما إذا نقصت منحة التقاعد فهاذا راجع إلى ما تم صرح به العامل حول راتبه الشهري. يتم تحصيله من التصريح الجبائي اومن احصيلة السنوية للعام ماقبل الحالي.

ورافع اليوم عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني للعودة لنظام التقاعد النسبي أوالمسبق في قانون الوظيف العمومي. الذي عرضه وزير العمل، يوسف شرفة، أمس في الغرفة السفلى للبرلمان. أين إستبعد يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي في رده العودة إلى نظام التقاعد النسبي في الوقت الراهن.

وزير العمل يكشف بطريقة مبسطة كيفية حساب التقاعد