وزير العمل: هكذا يتم تجسيد الإلتزام الحكومي بإدماج الشباب

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية اليوم الخميس اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تجسيد الإلتزام الحكومي بإدماج الشباب لن يتأتى بالأطر والإجراءات التقليدية بل يستدعي اعتماد الإجراءات الإستثنائية التي تفرضها طبيعة العملية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية.

وأضاف لحفاية أن عملية الإدماج تتم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019.

ودعا لحفاية أعضاء اللجنة إلى بذل جهد أكبر والمساهمة في تذليل كل الصعاب التي تعترض عملية الإدماج حتى نتمكن من تجسيد هذا الإلتزام الحكومي وتدارك الوضع والتسوية النهائية لهذا الملف الحساس في الآجال المحددة.

للإشارة، فإن اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين برئاسة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مكونة من ممثلين عن قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التكوين و التعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.