وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يهنئ العمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل

هنأ وزير العمل والضمان الإجتماعي شوقي عاشق يوسف كافة العاملات والعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف لأول ماي من كل سنة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك رسالة الوزير للعمال بهذه المناسبة حيث جاءت كمايلي:

“عشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل، المصادف لأول ماي من كل سنة، يسرني أن أحيي كافة العاملات والعمال، وأهنأهم بعيدهم العالمي الذي نحتفل به هذه السنة، في ظل ظرف صحي استثنائي، حتم على عمال بعض القطاعات مضاعفة الجهود والعمل ليلا ونهارا للسهر على صحة وسلامة مواطنينا.”

واضاف الوزير “وإنني إذ أشكرهم على تفانينهم، فإنني أحثهم على والمواصلة وأنا على يقين أنه بفضل تجندنا جميعا نساء ورجال، سنتمكن بعون الله أن نتجاوز هذه المحنة، منصورين وأكثر قوة.”

عيد سعيد لجميع العمال.

عاشت الجزائر، حرة، سيدة، أبية”