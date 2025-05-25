وزير العمل يأمر بتحسين أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الأحد، اجتماعاً تقييمياً خُصص لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وحسب بيان للوزارة، استهل الوزير أشغال الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها لتحسين أداء الصندوق وتعزيز جودة الخدمة العمومية. لاسيما من خلال تجسيد التعليمات الموجّهة في هذا الصدد.

ليستمع مباشرة إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التعليمات، مسلطاً الضوء على الإجراءات المتخذة لتحسين عملية تحصيل الاشتراكات. والتدابير المتخذة لتمكين المؤمن لهم اجتماعياً غير الأجراء من حقوقهم في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد.

وكذا التدابير المنتهجة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة فئة غير الأجراء. وتقدم إنجاز الهياكل الجوارية عبر ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة توسيع التغطية الجغرافية للصندوق، خصوصاً في ولايات الجنوب، والمناطق النائية. وتسريع وتيرة إنجاز الهياكل الجوارية التي تضمن تقريب الخدمة من المواطنين وتجنبهم مشقة التنقل لمسافات طويلة.

داعيا في ذات السياق إلى مراعاة البعد الإنساني في التكفل بمطالب المواطنين، وضرورة إيلاء عناية خاصة لهذا الملف الحيوي.

كما أكد الوزير على تكثيف عمليات تحصيل الاشتراكات مع ضمان مرافقة أرباب العمل المنتسبين في الوفاء بالتزاماتهم القانونية.

وتعزيز النشاطات الاتصالية والتكفل الفوري بانشغالات المواطنين. ومواصلة برنامج الرقمنة والتخلي عن الإجراءات التقليدية قصد تبسيط المسار الإداري وتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما أمر بتركيز الجهود على الولايات النائية وتوحيد العمل حول أهداف دقيقة وواضحة. لتحسين الأداء الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة.

مختتما توجيهاته، بحث جميع الإطارات إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية والمبادرة لتحقيق الأهداف المسطّرة. خدمة للصالح العام وترقية لحقوق فئة غير الأجراء في مجال الضمان الاجتماعي.