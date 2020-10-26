وزير العمل يؤكد.. سأواصل متابعة ملف الإدماج إلى غاية تنفيذه كليا

الوطني
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وزير العمل يؤكد.. سأواصل متابعة ملف الإدماج إلى غاية تنفيذه كليا
بقلم فوزية.م

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، أنه سيواصل متابعة ملف الإدماج إلى غاية تنفيذه كاملا.

وجدد جعبوب، خلال ترأسه إجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ملف إدماج الشباب العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات، إلتزامه على العمل مع كافة الأطراف المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض هذا الملف.

كما شدد وزير العمل، حسب بيان لوزارة العمل، على ضرورة مواصلة متابعة عملية الادماج في إطار مقاربة تتاعضد فيها جهود كل القطاعات المعنية.


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