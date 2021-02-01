وزير العمل يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل ترقية التعاون الثنائي

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء كان فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

هذا وبحث الطرفان سبل وكيفيات تطوير وترقية التعاون والشراكة بين الجزائر والدنمارك في الميادين ذات الاهتمام المشترك، يضيف المصدر نفسه.