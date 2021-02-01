وزير العمل يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل ترقية التعاون الثنائي
استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أمسية اليوم الإثنين، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، فانيسا فيقا ساينز.
وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء كان فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
هذا وبحث الطرفان سبل وكيفيات تطوير وترقية التعاون والشراكة بين الجزائر والدنمارك في الميادين ذات الاهتمام المشترك، يضيف المصدر نفسه.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى السياسات والبرامج المطبقة في كلا البلدين، والقواسم المشتركة لاسيما في مجال الضمان الاجتماعي،
حيث أبدى الطرفان ارتياحهما للنتائج المتوصل إليها في مجال التعاون الثنائي.
من جهة أخرى، استعرض الجانبان مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد،
لاسيما ما تعلق بالحفاظ على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، فضلا عن البروتوكولات الصحية المعتمدة للحد من انتشار هذا الوباء في أماكن العمل.
في الأخير، أعرب الجانبان استعدادهما لتعميق التعاون وتقريب الحوار الثنائي بين البلدين وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
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