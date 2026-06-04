وزير العمل يتباحث تطوير آليات التعاون مع سوريا

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للجمهورية العربية السورية هند قبوات. وذلك في إطار مشاركته في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، خلال الفترة من 01 إلى 12 جوان 2026.

وكان اللقاء سانحة تطرق فيها الجانبان إلى واقع وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل. واستعراض سبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التعاون المشترك.

وقد أعربت الوزيرة عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع الجزائر والاستفادة من تجربتها في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل. مؤكدة حرصها على توسيع قنوات التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جهته، أكد الوزير استعداد الجزائر لتعزيز سبل التعاون مع الجمهورية العربية السورية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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